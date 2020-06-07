Kalan 8 maçı kazasız bitirip ligi iyi bir yerde tamamlamak isteyen Yeşil-Siyahlılar, yeni sezon için transfer çalışmalarına da hız verdi. Ege ekibinin Avustralyalı futbolcuya transferi teklifinde bulunduğu ve görüşmelere başlandığı kaydedildi. Bu sezon takımıyla birlikle 22 resmi müsabakaya çıkan 27 yaşındaki Amini, 1815 dakika süre alıp 2 gol atma başarısı gösterdi. Aarhus’la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan deneyimli futbolcu, sağ kanat ve orta sahanın ortasında görev alabiliyor.