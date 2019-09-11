Süper Lig'de ilk 3 haftayı namağlup, gol dahi yemeden 7 puanla geçen ligin yeni ekibi Yukatel Denizlispor'da, Konyaspor'la 15 Eylül Pazar günü oynanacak iç saha maçının bilet fiyatları belirlendi. Biletler VIP tribünü 375, loca önü ve kapalı B-D üst 200, kapalı A-E alt ve A-E üst 150, maraton ve aile tribünü 100, kale arkası 50 TL olarak açıklandı. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Yeşil-siyahlı ekip, bu sezon yenilenen stadında ikinci kez taraftarıyla buluşacak.

Denizlispor, yaklaşık 1 ay sonra taraftarına kavuşacak. Süper Lig'e 9 yıl sonra dönen yeşil-siyahlılar, 16 Ağustos'ta oynadığı ilk iç saha maçında son şampiyon Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti. Lige milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrası ilk olarak Konyaspor karşısına çıkacak Denizli, 21 Eylül'de Kayserispor deplasmanına gidip, 28 Eylül'de Kasımpaşa'yla yine evinde oynayacak. 4 Ekim'deki Yeni Malatyaspor deplasmanı sonrası tekrar milli maç arasına girecek yeşil-siyahlılar, ara dönüşü 20 Ekim'de Fenerbahçe'yi konuk edecek.