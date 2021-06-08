Geçen sezon mevcut Başkan Ali Çetin'in yönetiminde başkan yardımcılığı yapıp istifa eden Cinkaya'nın adaylığına Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın da destek verdiği bildirildi. Cinkaya'ya Ali Çetin'in ise dışarıdan temlik ve sponsorluk konusunda yardımcı olacağı öğrenildi. Henüz resmi olarak adaylığını açıklamayan Cinkaya'nın listesinde Muhammet Üstek, Serkan Başbuğ ve Uğur Bağbaşlıoğlu'nun yanı sıra birçok iş adamının bulunduğu kaydedildi.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)