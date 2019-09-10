Süper Lig'de milli aranın ardından pazar günü sahasında Konyaspor'la puan mücadelesine çıkacak Yukatel Denizlispor'da, orta saha oyuncusu Kibong Mbamba tamamen iyileşti. Ligin ilk 2 haftasında Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında oyuna sonradan dahil olmasına rağmen 2 asist yaparak galibiyetlerde pay sahibi olan Kamerunlu orta saha, adale sakatlığı nedeniyle Göztepe deplasmanında takımını yalnız bırakmıştı. Milli arayla birlikte yeniden çalışmalara başlayan 30 yaşındaki oyuncunun Konyaspor müsabakasında 21 kişilik kafileye dahil olacağı vurgulandı.

Son idmanda takıma uyarılarda bulunan teknik direktör Yücel İldiz, Konyaspor maçında oyuncularından topa daha çok sahip olmalarını istedi. Pas yüzdesinin de yükselmesi gerektiğini bildiren İldiz'in toplantılarda, "İlk 3 haftaya çok iyi başladık ancak eksiklerimiz vardı. Pozitif futbolumuzu 90 dakikaya yaymalıyız. Konyaspor iyi bir takım ancak bizim kalitemiz belli. Evimizde yine galip gelerek çıkışımızı devam ettireceğiz. Mücadele gücü yüksek, kazanma alışkanlığı olan ve her zaman futbolun bir temaşa sporu olduğunu herkese hissettiren bir ekibiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

DHA