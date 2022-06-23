Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altaş Denizlispor , iç transferde kaleci Hüseyin Altıntaş ile yeniden anlaştı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sözleşmesi sona eren kalecimiz Hüseyin Altıntaş'la anlaşmaya vararak 1 yıllık sözleşme yeniledi. Tecrübeli kaleci kulüp başkanımız Mehmet Uz'la yaptığı görüşmenin ardından resmi mukaveleye imza attı" ifadelerine yer verildi.
Altyapıdan yetişen 27 yaşındaki file bekçisi geçen sezon 4 lig, 1 de kupa maçında görev yaptı.
DENİZLİ, (DHA)