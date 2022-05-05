MENÜ

Denizlispor'da ince hesaplar

Spor Toto 1'inci Lig'de son 10 maçın 7'sini kazanıp bitime 3 hafta kala 42 puanla düşme hattının 2 puan üzerinde olan Altaş Denizlispor, pazar günü Nasadoge Menemenspor'u ağırlayacağı kritik karşılaşma öncesi ince hesaplar yapıyor.

05 Mayıs 2022, Perşembe 13:11 Son Güncelleme:
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Denizlispor'da ince hesaplar

Kendisi 38 puanla düşme hattındaki Menemenspor'la evinde oynarken, 40 puanla yine düşme barajındaki Kocaelispor'un, 41 puanlı Altınordu'yu konuk edeceği haftada mutlak kazanmak isteyen Denizlispor , galip gelirse büyük avantajı eline geçirecek.

Denizlispor galibiyet durumunda son 2 hafta öncesi düşme hattına en az 4 puanlık fark atıp büyük oranda rahatlayacak.

DENİZLİ, (DHA)

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