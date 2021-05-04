Süper Lig'de hafta sonunda evinde Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilerek bitime 3 maç kala küme düşen ilk takım olan Yukatel Denizlispor'da sezon başında konulan hedeflerin hiçbiri gerçekleşmedi. Sezon içinde 5 farklı teknik direktörle çalışan ancak kötü gidişe bir türlü çare bulamayan Ege ekibi, 2 sezonluk Süper Lig macerasında acı sonu yaşadı.

Denizlispor bu sezon Süper Lig’de en fazla teknik direktör değiştiren takımlardan biri oldu. Sezona Robert Prosinecki yönetiminde başlayan yeşil-siyahlılar, üst üste alınan yenilgilerin ardından Hırvat teknik adamın görevine son verdi. Prosinecki görev yaptığı sürede 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ardından kulüp antrenörü Kenan Atik yönetiminde 3 maça çıkan Denizlispor, bu süreçte 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

TEKNİK ADAM DEĞİRMENİ

Alınan kötü sonuçlar üzerine yeşil-siyahlılar Yalçın Koşukavak’ı takımın başına getirdi. Koşukavak’ın Denizlispor’daki görevi de 9 maç sürdü. Üst üste 2 galibiyet alarak Denizlispor kariyerine başlayan Koşukavak, sonrasında çıktığı maçlarda 2 beraberlik ve 5 yenilgi alınca görevinden istifa etti. Ege ekibinde bu sezon en fazla maça çıkan teknik direktör ise Hakan Kutlu oldu. Denizlispor’un başında 13 maça çıkan Kutlu, 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Kutlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a kaybedilen 3-2’lik maçın ardından görevini bıraktı. Kutlu’nun ayrılışının ardından takımın başına getirilen Ali Tandoğan, Denizlispor’un bu sezon çalıştığı 5’inci teknik direktör oldu.

OYUNCULAR AYRILDI

Ege ekibi sezon başından bu yana sportif başarısızlığın yanı sıra mali sorunlarla da boğuştu. Denizli temsilcisinde, Neven Subotic, İsmail Aissati, Costel Pantilimon ve Tiago Lopes, alacaklarını gerekçe göstererek takımdan ayrıldı. Kadrodan 4 önemli oyuncusunu kaybeden Denizlispor, ligde kalma savaşında önemli bir güç kaybı yaşadı. Denizlispor’da sezon başında koyulan hedefler de ıskalandı. Kulüp Başkanı Ali Çetin’in 60 puan hedefinden oldukça uzak kalan Denizlispor, 39'uncu haftası geride bırakılan Süper Lig’de 28 puan toplayabildi. Sezon başı hedeflerin oldukça uzağında kalan ve küme düşen Denizlispor’da taraftarlar sosyal medyadan yönetime tepki gösterdi.