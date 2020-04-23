Denizlispor’da gündem Estupinan

Denizlispor’un sezon başında Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes’ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı forvet Oscar Estupinan, 20 maçta 4 gol attı. Kupada ise 5 maçta 7 gol atarak yıldızlaştı. Denizlispor yönetiminin, performansıyla dikkat çeken genç oyuncunun bonservisini alabilmek için Vitoria Guimaraes ile pazarlık halinde olduğu öğrenildi.