Denizlispor’da gündem Estupinan
Denizlispor’un sezon başında Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes’ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı forvet Oscar Estupinan'dan memnun kaldı. Denizlispor yönetiminin oyuncunun bonservisini alabilmek için Vitoria Guimaraes ile pazarlık halinde olduğu öğrenildi.
Denizlispor’un sezon başında Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes’ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı forvet Oscar Estupinan, 20 maçta 4 gol attı. Kupada ise 5 maçta 7 gol atarak yıldızlaştı. Denizlispor yönetiminin, performansıyla dikkat çeken genç oyuncunun bonservisini alabilmek için Vitoria Guimaraes ile pazarlık halinde olduğu öğrenildi.