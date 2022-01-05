Denizlispor’da görev dağılımı güncellendi

A. Denizlispor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uz başkanlığında yapılan son yönetim kurulu toplantısı sonucu yeni görev dağılımı şu şekilde oluştu.
Profesyonel Futbol Şube: Hikmet Olgun (Başkan Yardımcısı), Necip İrdem (Asbaşkan), Hasan Yıldırım, Ali Yörümez ve Nedim Demirkan (Üye)
Basın ve Dış İlişkiler: Taner Atilla (Başkan Yardımcısı), Hasan Yıldırım (Asbaşkan), Ömer Tuncer (Üye)
Taraftar-Stadyum ve Tesisler: Refik Kapan (Başkan Yardımcısı), Ahmet Aşıkoğlu (Asbaşkan), İsmail Kartal (Üye)
Mali İşler: Fethi Akcan (Başkan Yardımcısı), Seyit Berber (Asbaşkan), Ferhat Yıldırım (Üye)
Store ve Ar-Ge: Mehmet Teke (Başkan Yardımcısı), Derviş Gedik (Asbaşkan), Ersen Kaplan (Üye)
Reklam Ve Pazarlama: Ali İnceören (Başkan Yardımcısı), İsmet Kaya (Asbaşkan), Cemal Işık (Üye)
Altyapı: Ömer Tuncer (Başkan Yardımcısı), Recep Dayı (Asbaşkan), Ersen Kaplan (Üye)
Hukuki İşler: İzzet Çağlar Altunbaş (Başkan Yardımcısı), Onur Kayhan (Asbaşkan), Taner Atilla (Üye)