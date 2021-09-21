Yeşil-siyahlılarda yeni yönetimde Fethi Akcan, Refik Kapan, Derviş Gedik ve Ali İnceören, başkan yardımcılıklarına getirildi. Futbol şubede Necip İrdem, Hikmet Olgun, Mehmet Teke ve Ali İnceören görev yapacak. Taner Atilla ve Fethi Akcan, basın ve dış ilişkiler sorumluları olacak. Denizlispor , Altınordu mağlubiyetinin yaralarını 27 Eylül Pazartesi akşamı Samsunspor'u konuk edeceği maçla sarmaya çalışacak.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)