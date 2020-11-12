Denizlispor, milli maçlar nedeniyle verilen 3 günlük iznin ardından Süper Lig’in 9. haftasında evinde karşılaşacağı Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Robert Prosinecki ve yardımcı antrenörler yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Yeşil siyahlı oyuncular 5’e 2 pas çalışmasından sonra, yarı sahada oynanan maç ile antrenmanı tamamladı.

Tedavileri devam eden oyuncular çalışmalara başladı

Denizlispor, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu oyundan çıkan Oğuz Yılmaz'ın ciddi bir sakatlığının bulunmadığı ve takımla birlikte çalışmalara devam ettiği açıklandı. Tedavileri sona eren Mustafa Yumlu ve Hadi Sacko takımla birlikte çalışmalara katılırken, tedavileri devam eden Özgür Çek ve Sakıb Aytaç ise bireysel çalışmalarına devam etti.

Denizlispor, önümüzdeki hafta sonu Denizli Atatürk Stadyumunda ağırlayacağı Gaziantep FK ile 21 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 16.00’da karşılaşacak.