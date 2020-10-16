Süper Lig'de milli aranın ardından pazartesi günü Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak Yukatel Denizlispor son 5 maçta rakibine kabus oldu.

Bu periyotta iki takım arasında oynanan 4 müsabakayı kazanıp 1 kez de sahadan beraberlikle ayrılan yeşil-siyahlılar Başkent temsilcisinden gol dahi yemedi. Son olarak Gençlerbirliği'ne 2009-2010 sezonun ilk yarısında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda 2-0 kaybeden Denizlispor, rövanşı 2-0 kazandı.

Denizlispor 2018-2019'da şampiyonluk yaşadığı 1'inci Lig'de kırmızı-siyahlılarla evinde golsüz berabere kalırken, deplasmanda 2-0 kazandı. Ege temsilcisi geçen sezon Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne yine geçit vermedi. Ankara'daki maçtan 2-0 galip ayrılan Denizlispor, Atatürk Stadı'ndaki randevuyu da 1-0 kazanmasını bildi. Bu sezona ise kötü başlayan Denizlispor 4 maçta sadece 2 puan toplayıp düşme hattına yerleşti.

DHA