Yeşil-siyahlılarda tedavisi devam eden Özer Özdemir, takımdan ayrı olarak fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam etti. Denizlispor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Necip İrdem, takımın ilerleyen haftalarda daha iyi sonuçlar alacağına inandığını söyledi.

Bolu'dan iyi bir sonuçla dönmek istediklerini dile getiren İrdem, "Sonuç lehimize değildi ama Samsunspor maçında takımı beğendim. Birkaç kişisel hata dışında Samsunspor karşısında iyi oynadık. İster istemez ucuz yediğiniz bir golden sonra takımın direnci düştü. Bu ligde hakemler daha iyi olmalı. Çünkü emeğimiz boşa gidiyor. Hatta bu ligde de VAR sistemi uygulansa çok daha iyi olur" dedi.

İrdem, Boluspor deplasmandan mutlaka puan getireceklerini ifade etti.

DHA