Denizlispor Başkanı Uz, göreve gelir gelmez yönetim olarak çalışmalara başladıklarını belirtti. İlk olarak transfer tahtasını açmak istediklerini dile getiren Uz, kulübün transfer yasağını kaldırmak için yaklaşık 15 milyon lira ödeme yapacaklarını kaydetti.

Transfer yasağını kaldırdıktan sonra takıma takviyelere başlayacaklarını dile getiren Başkan Mehmet Uz, "Teknik direktör için de girişimlerimiz sürüyor. Görüştüğümüz bazı isimler var. Amacımız takıma direkt katkı sağlayabilecek isimleri kadroya dahil etmek" diye konuştu.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)