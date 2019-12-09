Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Denizlispor’un kulüp başkanı Ali Çetin, futbolcularının karşılaşmada gösterdikleri mücadeleden memnun olduğunu söyledi. Futbolcuların mücadelesinden memnun kaldığını dile getiren Çetin, "Yenemiyorsan, yenilmeyeceksin. Oyuncularımız çok iyi performans gösterdi. Maçtan 3 puan bekliyorduk ama olmadı. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Oyuncularımız maçta toplam 117 kilometre koşmuşlar. Son dakikaya kadar mücadele ettiler. Barrow'un 90+6'ncı dakikada direkten dönen topu gol olsaydı şimdi 3 puanı konuşuyor olacaktık. Her şeye rağmen ben mutluyum" dedi.

Karşılaşma sırasında tribünlerden kendisi aleyhine yükselen istifa seslerini değerlendiren Başkan Çetin, "Bana, 'Hesap versene' diyorlar. Biz 7/24 hesap vermeye hazırız. Kulüp muhasebemiz açık. Ne zaman görmek istiyorlarsa buyursun gelsinler. Bizim veremeyecek hesabımız yok. Alnımız ak, başımız dik. Denizlispor'un başarısızlığı için yapılan bir mücadele var burada. Bazı kişilerin kimlere hizmet ettiklerini biliyoruz. Biz yönetim olarak ayaktayız, bunlarla yılmayız. Doğru işler yapıyoruz ve doğru yoldayız. Bu şehrin nüfusu 1 milyon 100 bin. Bu kulüp sadece 500 kişinin değil. Yaptıkları iş doğru değil" diye konuştu.

DHA