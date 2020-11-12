Yeşil-siyahlılarda Lopes, Aissati, Bakalorz, Recep, Sagal, Rodallega ve Mesanovic tüm lig maçlarında şans bulurken 7 haftanın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan isimler ise Sagal ve Rodallega oldu.

Denizle'de Mustafa Yumlu, sakatlanana kadar oynanan 6 maçın tamamında ilk 11'de görev yaptı. Takıma geç katılıp eldivenleri Cenk Gönen'den ikinci haftadan itibaren devralan file bekçisi Pantilimon da son 6 maçta ilk 11'de kaleyi korudu. Bakalorz, Recep ve Sagal da şans buldukları 7 maçın 6'sında ilk 11'de sahaya çıktı.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)