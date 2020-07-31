Denizlispor’da 4 aday

Süper Lig’de Bülent Uygun’la yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik adam belirlemeyip son haftalarda antrenör Levent Kartop yönetiminde sahaya çıkan Denizlispor, sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör arayışlarına başladı. Yeşil-Siyahlı ekibin listesinde yerli teknik adamlardan İsmail Kartal ve son olarak Gençlerbirliği’nden ayrılan takımın eski çalıştırıcılarından Hamza Hamzaoğlu’nun bulunduğu öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun dün aldığı kararla küme düşmekten kurtulan Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki ve son olarak Hajduk Split’i çalıştıran Karabükspor ile Galatasaray’ın eski teknik patronu aynı ülkeden Igor Tudor’un da teknik direktör adayları arasında yer aldığı ifade edildi. Ligi 35 puanla 14’üncü sırada bitiren Denizlispor, daha önce iç transferde Mustafa Yumlu ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.