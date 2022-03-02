Yeşil-siyahlı ekipte daha önce Süper Lig 'de de forma giyen Aissati, sezon başında takıma döndükten sonra çıktığı 15 maçta skor üretemezken, büyük umutlarla alınan Darri de yine 15 maçta 2 gol attı. Geçen sezon Altay'la Play-Off şampiyonluğu yaşadıktan sonra takıma dönen kaleci Stackhowiak da bu yıl 20 lig maçında kaleyi korudu.

Spor Toto 1'inci Lig'de iç sahada Altınordu'dan sonra Beypiliç Boluspor'u da yenerek kurtuluş barajıyla farkını haftalar sonra 2 puana kadar indiren düşme hattındaki Altaş Denizlispor Ligde bu hafta pazartesi günü 11 puanla düşme hattında son sıradaki rakibi Balıkesirspor'a konuk olacak Denizlispor, yine kazanıp aylar sonra düze çıkmak istiyor.

DHA