Denizlispor’a Recep Niyaz ve Modou Barrow şoku

Bülent Uygun yönetiminde çıkışa geçen Denizlispor’a çifte şok... Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı oyundan çıkmak zorunda kalan Recep Niyaz’ın çekilen MR sonucunda sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi. Sağlık ekiplerince tedavisi başlatılan deneyimli oyuncunun edinilen bilgilere göre tedavisinin yaklaşık olarak 1 ay süreceği öğrenildi. Yine aynı maçta sakatlanan Modou Barrow’un da çekilen MR’ında sağ arka üst adalesinde yırtık tespit edildi. Barrow’un 2-3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı belirlendi. Sağ arka alt adalesinde küçük yırtık tespit edilen kaleci Tolgahan Acar’ın tedavisi devam ederken oyuncunun özel bandaj ile sahadaki yerini alabileceği ifade edildi. Fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam eden ve tedavi sürecinde sona gelinen Isaac Sackey ise bu hafta içinde takımla beraber çalışmalara başlayacak.