Ligin son sırasına demir atan Denizlispor'un yıldızlarına şimdiden teklifler gelmeye başladı... Rodallega, Sagal ve Oğuz Yılmaz ile pek çok Süper Lig kulübü yakından ilgileniyor

Bu sezon attığı 14 golle fark yaratan Hugo Rodallega ile Konyaspor, Gaziantep FK ve Süper Lig'e çıkmak için geri sayımda bulunan Giresunspor yakından ilgileniyor. 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, 6. sezonunu geçirdiği Süper Lig'de 185 maçta toplam 69 kez rakip fileleri havalandırdı.

Denizlispor'un bir diğer hücum silahı Angelo Sagal'ın menajerine ise önümüzdeki sezon için şimdiden tam 8 takımın teklif yaptığı öğrenildi. Bu ekiplerin arasında kesin olarak Kasımpaşa, Göztepe, Sivasspor ve Yeni Malatyaspor yer alıyor.

Yeşil-Siyahlı takımda radarda bulunan diğer isim de Oğuz Yılmaz. Sezon başında adı büyük takımlarla dahi anılan 28 yaşındaki stoperi, Hatayspor ile Çaykur Rizespor istiyor. Bu sezon çıktığı 17 lig maçında, 1 de gol atan başarılı savunmacı kariyerine Süper Lig'de devam edecek.

Safa Can Konuksever