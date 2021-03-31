Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hafta sonu Altay ile hazırlık maçında karşılaşan ve 3-2 mağlup olan Yukatel Denizlispor, bir günlük iznin ardından, 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına dün başladı. Denizlispor’da sakatlığını atlatan Recep Niyaz’ın takıma dönmesi, teknik heyette sevinç yarattı. Cezalı oldukları için Başakşehir maçında oynayamayan Mustafa Yumlu ve Kubilay Aktaş’ın Fenerbahçe maçıyla birlikte yeniden kadroya dönecek olması teknik direktör Hakan Kutlu’nun elini güçlendirdi.

Fobisi deplasman!

Tek olumsuz gelişme yedek file bekçisi Pantilimon’un alacakları ödenmediği için idmana çıkmaması oldu. Öte yandan Yeşil-Siyahlılar, deplasmanda istediği sonuçları elde edemedi. Ege ekibi, 2021 ‘de dışarıda kazanamazken, son 7 dış saha maçında 3 puan alamadı. Deplasmanda 9 puanı olan Denizli ligin en başarısız takımı olarak dikkat çekti.