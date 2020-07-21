Denizlispor’a 1 puan yetecek

Alanyaspor’a deplasmanda 90+5’te yediği golle 1-0 mağlup olan Denizlispor büyük fırsat kaçırdı. Beraberlik halinde 9 yıl sonra döndüğü ligde kümede kalmayı garantileyecek Yeşil-Siyahlılar bitime saniyeler kala kalesinde golü görerek işi son haftaya bıraktı. Son hafta evinde küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek 35 puanlı Denizlispor, alacağı bir beraberlikle bile yoluna Süper Lig’de devam edecek. Denizli mağlup olması halinde ise diğer rakipleri 35 puanlı Çaykur Rizespor, 32 panda kalan Yeni Malatyaspor ve Kayserispor’un maçlarının sonucunu bekleyecek.

Ege ekibine yenilgi durumunda ligde kalmak için Yeni Malatya ve Kayserispor’un galip gelmemesi yetecek. Olası puan eşitliği halinde son hafta dörtlü averaja kalır, ateş hattındaki tüm takımlar ligi 35 puanla tamamlarsa düşen iki takım Yeni Malatyaspor ve Yukatel Denizlispor olacak.



