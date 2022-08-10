Denizlispor yeni sezona dualarla merhaba dedi

Sezona Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçla başlayacak olan A. Denizlispor , hazırlıklarını sürdürürken, İl Müftüsü Mehmet Aşık Haluk Ulusoy Tesislerini ziyaret etti. Kulüp Başkanı Mehmet Uz, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların da katıldığı ziyarette, yeni sezon öncesi kurban kesilirken, Müftü Mehmet Aşık dua ederek, kazasız, belasız ve başarılı bir sezon temennisinde bulundu.

Kulüp Başkanı Mehmet Uz, ziyaretten dolayı İl Müftüsü Mehmet Aşık'a teşekkür ederek, üzerinde ismi yazılı forma verdi.

DENİZLİ (İHA)