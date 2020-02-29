Denizlispor ile Yeni Malatyaspor Süper Lig'de 24. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Denizlispor saha ve seyirci avantajını kullanarak sahadan galibiyet ile ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Ligde kendisi gibi sıkıntılı günler geçiren ve 8 haftadır kazanamayan Denizlispor'a konuk olacak Yeni Malatyaspor, kazanarak rahat nefes almak istiyor.

Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 13:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Süper Lig'de 8 haftadır kazanamayan Denizlispor Bülent Uygun yönetiminde rakibi karşısında galibiyet arayacak. Ege ekibi 23 hafta sonunda 6 galibiyet, 6 beralerlik ve 11 mağlubiyet aldı. Denizlispor'un Yeni Malatyaspor gibi ligde 24 puanı bulunuyor.

Yeni Malatyaspor'da hedef galibiyet!

Takımıyla çıktığı 4 maçta da puan elde edemeyen Kemal Özdeş'in sakatlıklardan ve formsuz oyunculardan dolayı Denizlispor maçında bazı oyuncuları kızağa çekeceği ifade ediliyor.

Bu arada Yeni Malatyaspor'da son 7 haftalık başarısız tablo takımın yenilen ve atılan gol istatistiğine de olumsuz yansıyor. Sarı-kırmızılı takım oynadığı son 7 maçta sadece 4 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 10 gol gördü. Hücum bölgesinde oldukça kısır bir görüntü sergileyen Yeni Malatyaspor'da takımın en skorer oyuncusu 6 gol kaydeden Thievy Bifouma.