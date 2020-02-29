Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Yeni Malatyaspor 3 puan mücadelesi verecek. Denizlispor sahasında kazanarak rakibini eli boş göndermek istiyor. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Denizlispor ile Yeni Malatyaspor Süper Lig'de 24. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Denizlispor saha ve seyirci avantajını kullanarak sahadan galibiyet ile ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Ligde kendisi gibi sıkıntılı günler geçiren ve 8 haftadır kazanamayan Denizlispor'a konuk olacak Yeni Malatyaspor, kazanarak rahat nefes almak istiyor.
Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 13:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'de 8 haftadır kazanamayan Denizlispor Bülent Uygun yönetiminde rakibi karşısında galibiyet arayacak. Ege ekibi 23 hafta sonunda 6 galibiyet, 6 beralerlik ve 11 mağlubiyet aldı. Denizlispor'un Yeni Malatyaspor gibi ligde 24 puanı bulunuyor.
Yeni Malatyaspor'da hedef galibiyet!
Takımıyla çıktığı 4 maçta da puan elde edemeyen Kemal Özdeş'in sakatlıklardan ve formsuz oyunculardan dolayı Denizlispor maçında bazı oyuncuları kızağa çekeceği ifade ediliyor.
Bu arada Yeni Malatyaspor'da son 7 haftalık başarısız tablo takımın yenilen ve atılan gol istatistiğine de olumsuz yansıyor. Sarı-kırmızılı takım oynadığı son 7 maçta sadece 4 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 10 gol gördü. Hücum bölgesinde oldukça kısır bir görüntü sergileyen Yeni Malatyaspor'da takımın en skorer oyuncusu 6 gol kaydeden Thievy Bifouma.