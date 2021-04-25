Denizlispor, üst üste 8. maçını kazanamadı

Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor’la 1-1 berabere kalan son sıradaki Yukatel Denizlispor, galip gelemediği son 8 karşılaşmada 4 puan alabildi.

Ligde Demir Grup Sivasspor karşısında elde ettiği beraberlikle puanın 28’e çıkaran yeşil-siyahlı ekip, 37. hafta maçını bugün yapacak düşme hattının üzerindeki Medipol Başakşehir’in 8 puan gerisinde yer alıyor.

Son galibiyetini Yeni Malatyaspor karşısında alan Yukatel Denizlispor, daha sonra çıktığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 7 gol atan Denizli temsilcisi kalesinde 12 gol gördü.