Denizlispor Tyler Boyd’un peşinde

İkinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlayan ve transfer çalışmalarına başlayan Denizlispor'da Beşiktaşlı Tyler Boyd’un gündeme alındığı öğrenildi.

27 Aralık 2019, Cuma 06:01
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Denizlispor Tyler Boyd’un peşinde

Denizlispor’da transfer çalışmaları başladı. İkinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlayan Yeşil- Siyahlılar’ın Beşiktaşlı Tyler Boyd’u gündemine aldığı öğrenildi. Geçen yıl MKE Ankaragücü’nde oynayıp sezon başında Beşiktaş’a transfer olan ancak düzenli forma şansı bulamayan Amerikalı futbolcunun kiralık olarak kadroya dahil edilmek istendiği ifade edildi.

Her iki kanatta ve forvette görev yapan 24 yaşındaki oyuncunun da istikrarlı olarak oynayabileceği bir takıma gitmek istediği vurgulandı. Teknik direktör Mehmet Özdilek’in Boyd’a onay verdiği ve yönetimin Beşiktaş’la görüşmelere başladığı öğrenildi.

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