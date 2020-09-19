Denizlispor - Trabzonspor maç sonucu: 0-0

Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı. İki takım da ilk iki hafta sonunda galibiyetle tanışamamış oldular. Denizlispor'da 64. dakikada Bakalorz'u yerine oyuna giren Hadi Sacko, 67 ve 68. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucunda kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Sacko, oyuna girdikten 3 dakika 34 saniye sonra oyundan atıldı.

İlk hafta Beşiktaş'a kaybeden Trabzonspor, Denizlispor deplasmanında da galibiyete ulaşamayarak puanını 1 yaparken ilk hafta Göztepe'ye farklı kaybeden Denizlispor da ilk puanını aldı.

Denizlispor, karşılaşmaya Pantilimon, Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Recep Niyaz, Aissati, Sagal, Rodallega ilk 11'i ile başlarken Trabzonspor ise Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Campi, Serkan, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Abdrurahim, Nwakaeme, Afobe kadrosuyla sahaya çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Denizlispor, sağ kanattan korneri kullanırken Rodallega'nın yaptığı kafa vuruşu farklı şekilde kaleye paralel taç çizgisinden dışarı gitti.

Denizlispor etkili başladı

5. dakikada Denizlispor'da Recep Niyaz, Nwakaeme'den şık bir şekilde kendini kurtardı. Ceza sahası dışından yaptığı etkili vuruş kaleci Uğurcan'ın da müdahalesi ile az farkla direk dibinden kornere gitti.

6. dakikada Denizlispor'un sol kanattan kullandığı kornerde Mustafa Yumlu, ön direkte kafa vuruşunu yaparken Serkan direk dibinden topu bir kez daha kornere yolladı.

7. dakikada Denizlispor, sağ kanattan geldi. Tiago Lopes'in ceza sahası içine yaptığı ortaya altı pas üzerinde vuran Recep Niyaz'ın kafası üstten gitti.

Yeni transferler iş başında

10. dakikada Trabzonspor'da Lewis Baker, savunma arkasına şık bir pas atarken Pantilimon ile karşı karşıya vuruş şansı yakalayan Afobe, Mustafa Yumlu'nun da kendisini rahatsız ettiği pozisyonda ıska geçti.

11. dakikada Denizlispor'da Aissati sağ kanattan ortaladı. Arka direkte Angelo Sagal'ın yaptığı kafa vuruşunu Uğurcan Çakır kurtarırken maçın hakemi Volkan Bayarslan, pozisyonda Sagal'ın faul yaptığını belirtti.

SARI KART | Karşılaşmanın 19. dakikasında Afobe'nin indirdiği topta Abdülkadir Ömür, etkili şekilde Denizlispor ceza sahasına topla yaklaştı. Abülkadir'i arkadan çekerek durduran Bakalorz karşılaşmadaki ilk sarı kartı gören isim oldu.

20. dakikada Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün yerde kaldığı pozisyon sonrası yakalanan serbest vuruş şansını, Lewis Baker ile kullandı. Baker'ın uzak mesafeden yaptığı etkili vuruşu Pantilimon köşeden çıkardı.

24. dakikada Baker'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün yaptığı vuruş kaleci Pantilimon'da kaldı.

30. dakikada Denizlispor'da sağ kanattan yapılan ortada Rodallega, altı pas üzerinden bir rövaşata ile topu ağlara göndermek isterken vuruşu üstten dışarı gitti.

İki kaleciden iki riskli hareket

31. dakikada Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, kendisine atılan geri pasta topu ayağından açsa da baskıyı yapan Rodallega'dan çalımla sıyrılıp topu ileri göndermeyi başardı. 33. dakikada ise bu kez Denizlispor kalecisi Pantilimon, topu uzun süre ayağında tutunca baskıya gelen Nwakaeme'ye çarpan top, sol kanada açıldı.

Penaltı kararı VAR'dan döndü

PENALTI | 38. dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme, Tiago Lopes ve Aissati'nin arasından çok şık şekilde sıyrılarak ceza sahasına girdi. Ceza sahası içinde Tiago Lopes'in arkadan gelerek yaptığı müdahale sonrası Trabzonspor, penaltı kazandı.

PENALTI İPTAL | Penaltı pozisyonunu gidip VAR'da izleyen hakem Volkan Bayarslan, 42. dakikada penaltı kararını iptal etti.

44. dakikada topla etkili şekilde yeniden Denizlispor ceza sahasına yaklaşan Abdülkadir Ömür, Sagal'ın müdahalesi ile ceza sahası ön çizgisinde yerde kaldı.

45. dakikada kazanılan serbest vuruş şansında Abdülkadir Ömür'ün vuruşunu kaleci Pantilimon, kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Mücadelede ikinci yarı başladı.

Aynı dakikada iki takımdan da büyük tehlike

51. dakikada Trabzonspor'da Afobe, ceza sahası dışında arkasına düşen topu çok şık bir şekilde önüne alarak kaleci Pantilimon ile karşı karşıya kaldı. Dokunarak Pantilimon'un üzerinden topu aşırtsa da çizgide Murawski topu kontrol etti.

51. dakikada Trabzonspor tehlikesinden dönen topta bu kez Denizlispor etkili geldi. Aissati'nin pasında kaleye yaklaşan Rodallega'nın çaprazdan yaptığı vuruş, yandan dışarı gitti.

55. dakikada Denizlispor'da Recep Niyaz, uzak mesafeden şutunu çıkarırken etkili vuruşu Uğurcan Çakır, kornere çelmeyi başardı.

58. dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme, bu kez sağ kanatta rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Sol ayağıyla yaptığı sert vuruş, savunmaya çarparak kornere gitti.

62. dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme'nin pasında Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruş ağlarla buluştu. Fakat pozisyonun ilk anında Abdulkadir Parmak'ın pasında Nwakaeme'nin ofsaytta olması nedeniyle pozisyon gol olarak geçerlilik kazanmadı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 64. dakikada Denizlispor'da Bakalorz'un yerine Hadi Sacko oyuna giren isim oldu.

SARI KART | 67. dakikada kaybettiği top sonrası Abdulkadir Parmak'a arkadan müdahalede bulunan Sacko, sarı kart gördü.

KIRMIZI KART | 68. dakikada Hadi Sacko, bu kez topu kontrol ederken Hüseyin Türkmen'e yaptığı hareket sonrası ikinci sarı kartı gördü ve 64'te oyuna girip 68'de kırmızı kart ile oyundan atıldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Denizlispor'da 73. dakikada Rodallega'nın yerine Muris Mesanovic oyuna giren isim oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Trabzonspor'da 86. daikada Benik Afobe ve Hüseyin Türkmen kenara gelirlerken Ahmet Canbaz ve Guilherme oyuna girdiler.

90. dakikada Nwakaeme, ceza sahası dışında Abdulkadir Parmak'a bıraktı. Abdulkadir'in sert şutu, savunmadan döndü.

90. dakikada bu kez Ahmet Canbaz, ceza sahası dışından şansını denedi fakat top kaleci Pantilimon'da kaldı.

Kalan bölümde gol çıkmadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Süleyman Özay (xx), Deniz Caner Özaral (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Pantilimon (xx) - Lopes (xx), Oğuz (xx), Mustafa (xx), Bergdich (xx), Aissati (xx) (Dk. 90+1 Leismann x), Murawski (xx), Bakalorz (xx) (Dk. 64 Sacko x), Sagal (x) (Dk. 90+1 Özgür x), Recep (xx), Rodallega (xx) (Dk. 73 Mesanovic x)

TRABZONSPOR: Uğurcan (xx) - Serkan (xx), Hüseyin (xx) (Dk. 85 Guilherme x), Campi (xx), Abdurrahim (xx) (Dk. 90 Safa x), Abdülkadir Ömür (xx) Edgar Le (xx), Abdulkadir Parmak (xx), Nwakaeme (xx), Baker (xx) Afobe (xx) (Dk. 85 Ahmet x)

KIRMIZI KART: Dk. 68 Sacko (Yukatel Denizlispor)

SARI KARTLAR: Bakalorz, Sacko (Yukatel Denizlispor)

Yeni transferler 11'de

Trabzospor Teknik Direktörü Eddie Newton, 3-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının kadrosunda 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Kırmızı kart cezalısı Flavio bu maçta forma giyemedi. Sakatlığı bulunan Ekuban’ın yerine ileri uçta Afobe görev yaptı. Newton, orta sahada ise Guilherme yerine yeni transferlerden Baker’i görevlendirdi. Afobe ve Baker ilk kez bordo mavili formayı giymenin heyecanını yaşadı. Trabzonspor’da sakatlığı süren Kamil Ahmet Çörekçi’nin yerine sol bekte Abdurrahim Dursun forma giydi. Cezalı Flavio’nun yerine ise Edgar Le bu maçta ilk 11’de şans buldu. Konuk ekipte Trondsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı da sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada görev yapamadı.

Prosinecki'den 3 değişiklik

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise geçtiğimiz hafta Göztepe’ye karşı alınan 5-1’lik farklı mağlubiyetin ardından kadroda 3 değişiklik yaptı. Hırvat teknik adam, kalede bu hafta Pantilimon’a görev verdi. Yeşil siyahlı ekipte, Mesanovic’in yerine ise sol kanatta Sagal şans aldı. Ege ekibinde Recep Niyaz’ı ilk 11’de sahaya süren Prosinecki, Sacko’yu ise yedek kulübesine çekti.

Konuk ekip Trabzonspor bugüne kadar Denizlispor’la oynadığı 40 maçta 25 galibiyet elde etti. Denizlispor 8 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 7 kez de eşitlik bozulmadı. Geçtiğimiz sezon oynanan 2 lig maçında da Yukatel Denizlispor sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.