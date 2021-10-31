Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan Denizlispor 'da teknik sorumlu Bulut Turhan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Denizlispor’un ilerleyen haftalarda üst sıralara doğru tırmanışa geçeceğini söyledi.

Maçta çok erken gol yediklerini ve 3 puanı alamadıkları için üzgün olduklarını belirten Turhan, "Öncelikle maça iyi başlamadığımızı söyleyebilirim. Çok erken bir gol yedik. Daha sonra gol pozisyonlarına girdik ve değerlendiremedik. Sürekli hücum oyunu oynayarak rakibi sahasına hapsettik. Maçın sonlarına doğru golümüz geldi. Son dakikalarda iyi oynamamıza rağmen gol atamadık ve ne yazık ki sahamızdan berabere ayrıldık. 3 puanı alamadığımız için çok üzgünüz. Denizlispor iyi bir takım. Çok daha iyi oynamaya başladık. Her takımı yenecek güçteyiz. Denizlispor ilerleyen haftalarda üst sıralara tırmanacaktır. Kimsenin kuşkusu olmasın." diye konuştu.

DENİZLİ (AA)