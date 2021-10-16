Denizlispor Teknik Sorumlusu Bulut Turhan: Dönüm noktamız!

TFF 1. Lig’in 9. haftasında konuk ettiği Balıkesirspor’u 2-1 yenen Altaş Denizlispor ’un teknik sorumlusu Bulut Turhan, maçı zor da olsa kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Bulut Turhan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mutlaka kazanmaları gereken bir karşılaşma oynadıklarını belirtti.

Son 2 maçta iyi sonuçlar alamadıklarını hatırlatan tecrübeli hoca , "Bu maç bizim için dönüm noktası gibiydi. Takımımız iyi mücadele etti. İlk yarıda şanssız bir gol yedik ama mücadeleyi bırakmadık. İkinci yarıdaki tempomuza rakibimiz dayanamadı. Çok gol pozisyonuna girmemize rağmen değerlendiremedik. Şu anda fiziksel olarak çok iyi durumdayız. Maçı zor da olsa kazandık. Kazandığımız için mutluyuz. Denizlispor bundan sonra üst sıralara tırmanacaktır. Hedefimiz daha yukarılarda yer almak." diye konuştu.

Turhan, Balıkesirspor’u da mücadelesinden dolayı kutladığını sözlerine ekledi.

DENİZLİ (AA)