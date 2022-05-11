Mesut Bakkal, ligde kalmayı son haftaya bırakmadan garantilemek istediklerini belirterek, "Çıkış gösteren bir takımımız var. Matematiksel olarak her şey bitmeden ligin ne olacağı belli olmaz. İnşallah bu hafta önümüzdeki Ümraniyespor maçıyla işi bitiririz ve ligde kalma patentini matematiksel olarak alırız. Futbolcular, kulüp, şehir ve benim açımdan zor bir süreçten geçtik ama daha bitmedi. Elde ettiğimiz avantajı iyi kullanacağız" dedi.

"SAHİP ÇIKILMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

"Bu bir süreç. Hemen bir mağlubiyette hemen bir galibiyette her şeyin bittiği veya hallettiğini düşünmek çok yanlış" diyen tecrübeli teknik adam, "O zaman da söyledim. Şimdi inşallah bu önümüzdeki 2 haftayla birlikte kurtaracağız. Hep beraber hem Denizli olarak hem takım olarak hem de ben ve yönetim olarak inşallah bu işi bitireceğiz. Yani ligde kalacağız. Ama bundan sonraki senenin önemli olduğunu söylemek zorundayım. Sahip çıkılmaya ihtiyacımız var. Bu takımın daha iyi yerlere gelmesi için daha farklı şeylerin olması gerekiyor. İnşallah bu kazancımızı önümüzdeki sene artırarak devam ederiz. İnşallah 2 maçla da alacağımız puanla ligde kalmayı garantileriz" diye konuştu.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)