Geçen sezon yakaladıkları çıkışın devamını getiremediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Dar bir çerçevede mücadele ediyoruz. Sezona 5 eksikle başladık. Bunu insanların bilmesi gerekiyor. Ben hiç bir zaman bunun arkasına sığınmadım, bahanelere sığınmadım. Biz de bu kadroyla yer ve format değiştirerek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tempo ve oyun olarak daha iyisini yapabileceğimize inanıcım tam. Bundan sonra daha dikkatli, özverili ve canlı oynamak zorundayız. Onu da yapabilecek bir takım var. Çalışacağız" diye konuştu.

DHA