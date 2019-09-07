Denizlispor Teknik Direktörü İldiz: İyi gidişi sürdürmek istiyoruz

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- Süper Lig'de ilk 3 haftada 7 puan toplayıp milli maç arasına moralli giren Yukatel Denizlispor, gelecek hafta evinde oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Yücel İldiz iyi gidişatın süreceğini söyledi. Yüksek tempoda antrenmanların devam ettiğini anlatan deneyimli teknik adam, "Takım olarak doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. İkinci periyot çok daha zorlu olacaktır. Milli maç arasından sonra lige daha güçlü girmemiz gerekiyor" dedi.

Takım olarak eksiklerini kapatmak için çalıştıklarını söyleyen İldiz, "Günde iki idmanla devam ediyoruz. Eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. İlk periyoda baktığımızda istediklerimizi yaptık. Takım olarak doğru işlere imza attığımızı düşünüyorum. Elbet her şey iyi giderken eksiklerimizi görmemiz gerekiyor. Bir oyuncu daha transfer edebilsek belki daha iyi olurdu. Milli maç arası, sakatlığı bulunan futbolcularımız için iyi oldu. En son kadroya kattığımız futbolcular da hazır hale gelecek" diye konuştu.

Konyaspor maçından 3 puanla ayrılarak iyi gidişatı sürdürmek istediklerini sözlerine ekleyen Yücel İldiz şunları kaydetti:

"Zor ve önemli bir müsabaka oynayacağız. Son derece ne yaptığını bilen bir takımla karşılaşacağız. Biz de Süper Lig'e iyi başladık. Sahamızda kayıp vermek istemiyoruz. Kolay bir maç olmayacak ama inşallah taraftarlarımızın desteğiyle kazanan taraf biz oluruz. Bizim de oyunumuzun üzerine bazı şeyleri katmamız gerekiyor."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Denizlispor antrenmanından detaylar

- Teknik direktör Yücel İldiz ile röportaj



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