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Denizlispor taktik çalıştı

A. Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden kendi tesislerinde sürdürüyor.

03 Temmuz 2022, Pazar 11:13 Son Güncelleme:
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Denizlispor taktik çalıştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinde Denizlispor , yeni sezona hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Yeni sezona hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştirilen idman, neşeli görüntülere sahne oldu. İdman süresince çok hırslı oldukları gözlenen futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışma yaptı.

İHA

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