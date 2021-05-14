Denizlispor, Süper Lig'e 3 puanla veda etmek istiyor
Süper Lig'e veda eden Denizlispor 2020-2021 sezonun son maçında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Ali Tandoğan son maçı kazanıp veda etmek istediklerini söyledi.
Süper Lig'de haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor 2020-2021 sezonun son maçında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 18.00'de çalacak. Yeşil-siyahlılarda kart cezalıları Hugo Rodallega ile Sakıb Aytaç İstanbul'da forma giyemeyecek. Teknik direktör Ali Tandoğan son maçı kazanıp veda etmek istediklerini söyledi.
Denizlispor Süper Lig'de son galibiyeti 6 Mart tarihinde 3-2'lik skorla Helenx Yeni Malatyaspor'a karşı almıştı. Ege temsilcisi o tarihten sonra oynadığı 12 karşılaşmayı kazanamadı. Denizlispor bu periyotta 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. (DHA)