Süper Lig'de haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor 2020-2021 sezonun son maçında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 18.00'de çalacak. Yeşil-siyahlılarda kart cezalıları Hugo Rodallega ile Sakıb Aytaç İstanbul'da forma giyemeyecek. Teknik direktör Ali Tandoğan son maçı kazanıp veda etmek istediklerini söyledi.

Denizlispor Süper Lig'de son galibiyeti 6 Mart tarihinde 3-2'lik skorla Helenx Yeni Malatyaspor'a karşı almıştı. Ege temsilcisi o tarihten sonra oynadığı 12 karşılaşmayı kazanamadı. Denizlispor bu periyotta 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. (DHA)