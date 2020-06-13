Denizlispor, Sivasspor deplasmanına 2 zorunlu değişiklikle çıkacak

Süper Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından 3 ay sonra sahaya inmeye hazırlanan Yukatel Denizlispor, pazartesi günü Demir Grup Sivasspor deplasmanına 2 zorunlu değişiklikle çıkacak. Lige ara verilmeden önce son maçında 14 Mart'ta Gençlerbirliği'ni ağırlayıp sahadan 1-0 galip ayrılan yeşil-siyahlılarda o maçta ilk 11'de forma giyen kaleci Stackhowiak ile Barrow pandemi sürecinde takımdan ayrıldı.

Geçen sezon Denizlispor'un 1. Lig'deki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olarak bu yıl da Süper Lig'deki 26 maçın tamamında 90 dakika forma giyen Polonyalı file bekçisi Stackhowiak, parasını tahsil edemediği gerekçesiyle nisan ayında sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bu sezon takımın bankolarından olan Gambiyalı Barrow da izinsiz olarak Türkiye'en ayrılıp geri dönmedi. Sivas deplasmanında kalede Tolgahan'ın, Barrow'un yerine ise Sedat'ın görev yapması bekleniyor.

Teknik adamlık kariyerine Sivasspor'da başlayan Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, bu maçla eski takımına rakip olacak. Denizli'de Oğuz, Onazi ve Zeki, kart görmeleri halinde haftaya Beşiktaş karşısında cezalı duruma düşecek.