Denizlispor-Samsunspor maç sonucu: 2-3

TFF 1'inci Lig’in 7’inci haftasında Yılport Samsunspor’u konuk eden Denizlispor , ilk yarısını 1-0 üstün tamamladığı karşılaşmada rakibine 3-2 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Yasin, Hasan ve Melih atarken, Denizlispor’un gollerini ise Mayi ve Ömer kaydetti. Bu galibiyetle Samsunspor puanını 10’a yükseltirken. üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Denizlispor 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

6'ncı dakikada gelişen Samsunspor atağında Osman ceza yayı üzerinden yerden sert vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

12’nci dakikada Denizlispor karşılaşmada öne geçti. Gökhan’ın sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselerek kafayı vuran Mayi, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

36’ncı dakikada Hasan’ın pasında topla buluşan Yasin, ceza sahasına girip çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

45+1’inci dakikada Ali’nin sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasındaki Osman yükselerek kafayı vurdu. Kaleci Stackhowiak, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

45+3’üncü dakikada Djedje sağ kanattan yerden ortaladı. Caza sahası içinde topla buluşan Muhammed’in şutunu kaleci Aykut kornere çeldi.

48’inci dakikada Samsunspor karşılaşmada eşitliği yakaladı. Ceza sahasındaki Osman’ın vuruşunu kaleci Stackhowiak çizgiden çıkardı. Kaleciden dönen topu içeriye çeviren Hasan’ın pasında arka direkteki Yasin meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1.

67’nci dakikada Aissati’nin savunma arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Mayi, ceza sahası içinde gelişine vurdu, top üstten dışarı çıktı.

69’uncu dakikada Tomane, ceza sahasında Oğuz’un müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

70’inci dakikada penaltı atışını kullanan Hasan, topu ağlara yolladı: 1-2.

74’üncü dakikada Gökhan’ın savunma arkasında gönderdiği uzun topa hareketlenen Ömer, topla buluşup şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

77’nci dakikada Yasin sol kanattan çizgiye inerek ortasını yaptı. Ceza sahasına koşu yapan Melih, tek vuruşla topu ağlara yolladı: 2-3.

Maç bu skorla sona erdi.

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Hüseyin Aylak (xx), Mert Bulut (xx)

DENİZLİSPOR: Stackhowiak (x) - Hakan (xx), Leo (x), Oğuz (x), Gökhan (xx), Muğdat (x) (Dk.56 Mustafa x), Muhammed Gönülaçar (xx), Djedje (x) (Dk. 56 Onazi x), Mayi (xx) (Dk.71 Darri x), Aissati (xx), Ömer (xx)

ILPORT SAMSUNSPOR: Aykut (xx) - Ali (xx) (Dk. 76 Alaaddin x), Boli (xxx), Burak (xx) (Dk. 83 Berk x) , Soner (xx), Diomande (xx) (Dk. 83 Cihan x), Osman (xxx), Hasan (xxx), Çinari (xx) (Dk. 67 Melih xxx), Yasin (xxx), Tomane (xxx)

GOLLER: Dk. 12 Mayi, Dk. 74 Ömer (Denizlispor) Dk. 48 Yasin, Dk. 70 Hasan (P), Dk. 77 Melih (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Aissati, Muhammed Gönülaçar, Hakan, Oğuz, Mustafa (Denizlispor) Ali, Diomande, Soner (Samsunspor)

DHA