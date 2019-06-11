Denizlispor şampiyonluk kupasından para kazanacak

Spor Toto 1. Lig’de başarılı bir sezon geçiren Denizlispor, sezon sonunda rakiplerini geride bırakarak ligi şampiyon olarak tamamlayıp şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Kulübün borçlarını kapatıp mali durumu düzeltmek isteyen yönetim, kulübe ek gelir sağlama projelerini bir bir hayata geçiriyor. Daha önce bayrak satıp şehrin her yerini bayrakla donatıp ek gelir elde eden Denizlispor, bu kez de şampiyonluk kupasından para kazanacak. Denizlispor Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çetin, kulübü ayakta tutmak adına sadece hazır gelecek paralara bakmayıp kulübe gelir sağlamak için çaba sarf ettiklerini söyledi. Şampiyonluk kupasının minyatürünü yaptırıp satacaklarını aktaran Başkan Çetin, “Şampiyonluk kupasının minyatürünü yaptırıyoruz. İnsanlara bunu satacağız, ben de çıkacağım piyasaya bunları satacağım. Tanesini bin liradan satacağız. Oradan da kulübe gelir sağlayacağız. Hedefimiz 3 bin kupa. Herkesin masasına onu koymasını istiyoruz. Altın kaplama üst tarafı, yuvarlak kısmı. Bizdeki nasılsa aynı kalitede olacak. Herkesten desten bekliyoruz” dedi.

İHA