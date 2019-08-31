Denizlispor Sackey'i kiraladı
SÜPER Lig'de transfer döneminin son günlerinde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yukatel Denizlispor, Alanyaspor'dan ön libero Isaac Sackey'i 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Ligde 4 sezondur Alanyaspor'da forma giyen 25 yaşındaki Ganalı futbolcu, geçen yıl 21 maçta görev yaptı. Gana Milli Takımı'nda da oynayan Sackey, Çekya temsilcisi Sloven Liberec'te yetişti.
Süper Lig'de transfer döneminin son günlerinde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yukatel Denizlispor, Alanyaspor'dan ön libero Isaac Sackey'i 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.
Ligde 4 sezondur Alanyaspor'da forma giyen 25 yaşındaki Ganalı futbolcu, geçen yıl 21 maçta görev yaptı. Gana Milli Takımı'nda da oynayan Sackey, Çekya temsilcisi Sloven Liberec'te yetişti.
Denizli (DHA)