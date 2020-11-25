Süper Lig'de düşme hattından çıkamayan Yukatel Denizlispor'da başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Yavuz Cinkaya, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı teknik direktör Robert Prosinecki’ye fesih tazminatı ödenmeyeceğini açıkladı. Prosinecki ile yolların ayrılmasının ardından Cinkaya konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ADAYLARLA GÖRÜŞMELERE BAŞLADIK"

Hırvat teknik adam ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını belirten Cinkaya, "Teknik ekibimiz ile gerçekleştirdiğimiz toplantı sonucunda imzaladığımız fesih sözleşmesine istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecek. Teknik direktör adaylarıyla görüşmelere başladık. En kısa sürede yeni teknik direktör takımın başında olacak. Bu süre içerisinde kulüp antrenörlerimiz takımın başında olacak” diye konuştu.

"DENİZLİSPOR BULUNDUĞU KONUMU HAK ETMİYOR"

Takıma katkı sağlayacak yeni bir isim için harekete geçtiklerini dile getiren Cinkaya, “Kan değişikliğinin takımımıza olumlu bir etki sağlayacağını düşünüyoruz. Denizlispor büyük bir camia ve bulunduğu konumu hak etmiyor. Bu kötü tablonun değişmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

TAKIM BAŞAKŞEHİR MAÇINA KULÜP ANTRENÖRLERİ TARAFINDAN HAZIRLANACAK

Yeşil-siyahlı ekip cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenman ile başlayacak. Çalışmalar kulüp antrenörleri Kenan Atik, Murat Hacıoğlu, Memiş Sarıçam ve Hayrettin Öz eşliğinde gerçekleştirilecek.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)