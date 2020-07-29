Süper Lig'de gelecek sezon serüvenine devam edecek olan Denizlispor'da iç transfer çalışmaları başladı. Yeşil siyahlılar bu doğrultuda sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacı Mustafa Yumlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmalarına başlarken, ilk anlaşma tecrübeli oyuncu Mustafa Yumlu ile yapıldı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonunun sona ermesiyle birlikte yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden başlayan kulübümüz, sözleşmesi sona eren tecrübeli savunma oyuncusu Mustafa Yumlu ile her konuda anlaştı. Kulüp Başkanımız Ali Çetin ve yöneticilerle bir araya gelen Mustafa Yumlu, 2 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza törenine kulüp başkanımız Ali Çetin’in yanı sıra, Yukatel Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş, başkan yardımcıları Kaan Şanlıkan ve Salih Özcan ile Sportif Direktör Burak Özsaraç katıldı. Yukatel Denizlispor’da mutlu olduğunu belirten Mustafa Yumlu, “Yönetim kurulunun yeniden anlaşma isteği beni sevindirdi. Her iki taraf da elinden gelen fedakarlığı yapınca burada kalmaya karar verdim. Hayırlı olsun” dedi. Zor geçen bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, “Pandemi sebebiyle ligler uzadı. Önümüzdeki sezon için zaman kaybetmeden çalışmalara başladık. İlk sezonunda tecrübesiyle takıma büyük katkı koyan oyuncumuz Mustafa Yumlu ile anlaştık. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Oyuncumuz Mustafa Yumlu, geride kalan sezondan kalan alacaklarından bir maaşını da kulübümüze bağışladı.