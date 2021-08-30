Denizlispor - MKE Ankaragücü maç sonucu: 0-3

10’uncu dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında Yusuf’un vuruşunda Denizlispor ’lu Özer Özdemir’in kafasından ağlara gitti: 0-1.
20’nci dakikada MKE Ankaragücü yine sağ kanattan Erdem’le köye atışı kullandı. Kale önüne düşen top Ali Kaan’ın kafasından ağlarla buluştu: 0-2.
40’ıncı dakikada MKE Ankaragücülü Cem Ekinci, girdiği ikili mücadelede Denizlisporlu Gökhan’a sert hareketinden dolayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
MKE Ankaragücü 40’ncı dakikadan sonra sahada 10 kişi ile mücadele etti.
45+2’nci dakikada Mehmet Murat’ın pasında topla buluşan Ali Kaan rakip ceza alanı girdi. Kaleci Akın ile karşı karşıya kaldı. Ali Kaan’ın vuruşunda top ağlara gitti: 0-3.
İlk yarı MKE Ankaragücü’nün 3-0’lık üstünlüğü ile kapandı.
52’nci dakikada Oğuz Yılmaz’ın rakip ceza alanı dışından çektiği sert şut yan kale direğinden döndü.
75’inci dakikada ikili mücadelede Ariyibi’ye sert giren Erdal Akdarı kırmızı kartla oyundan atıldı.
83’üncü dakikada Geraldo’nun ceza sahası içinden vuruşunda top ön direkten oyun alanına geri döndü.
Maçı MKE Ankaragücü 3-0 kazandı.
DHA