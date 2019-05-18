Denizlispor kupasına kavuşuyor

Spor Toto 1'inci Lig'den 9 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Denizlispor, kupasına yarın kavuşacak. Yeşil siyahlı takım kupasını yarın saat 20.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda düzenlenecek konser ve törenle alacak. Sahaya tek tek isimleri anons edilerek çağırılacak futbolcular kupayı taraftarın önünde kaldırıcak.

Denizlispor yönetimi, 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıl dönümünü kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelen anlamlı kupa töreni öncesi, "Bilindiği üzere futbol takımımız, 2018-2019 sezonunda Süper Lig’e yükselmiştir. Şehrimiz için gurur kaynağı olan bu başarıyı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmasının 100'üncü yılı ile birlikte kutlamak amacıyla düzenlediğimiz kutlama ve konser programımıza tüm taraftarlarımız davetlidir" mesajını paylaştı.