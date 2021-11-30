Spor Toto 1'inci Lig'de hafta sonunda İstanbulspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Altaş Denizlispor , Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu maçında evinde 3'üncü Lig ekibi Ağrı 1970 Spor'la karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada hakem Tarık Güldal görev yapacak. Rakibini mağlup eden taraf kupada yoluna devam edecek.

Normal sürede eşitlik bozulmazsa tur atlayacak tarafı 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve gerekirse seri penaltılar belirleyecek.

Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. Tekke, "Kupayı önemsiyoruz. Bizim için iyi bir prestij. Ağrı takımına karşı en iyi şekilde oyunumuzu sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz" dedi.