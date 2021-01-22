Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak için kadroda revizyona giden Denizlispor, son olarak Gaziantep FK forması giyen 25 yaşındaki savunma ve orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte Denizlispor'dan yapılan açıklama:

Kulübümüz, son olarak Gaziantep FK forması giyen 25 yaşındaki savunma ve orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.

Kubilay Aktaş'a hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz.







