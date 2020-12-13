Denizlispor kötü gidişini durduramadı

Oynadığı 11 maçta 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan yeşil-siyahlılarda, teknik direktörlük değişikliği de etkili olmadı. Robert Prosinecki ile yollarını ayırıp göreve Kenan Atik’i getiren Yukatel Denizlispor’da beklenen yükseliş gerçekleşmedi. Denizlispor, Atik yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 puan elde etti.

Topladığı 6 puanla 20’nci sırada yer alan Denizlispor, 21 gol yiyerek kalesinde en fazla göl gören ekip oldu. Oynadığı maçlarda rakip kalelere 10 gol atan Ege ekibi, -11 averajla bu alanda ligin en başarısız takımı oldu.

Son olarak Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup olan Denizlispor, 20 Aralık Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. Yeşil-siyahlılar daha sonra düşme hattında doğrudan rakipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)