Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 50 TL, B-D üst 40, A-E üst 30, A-E alt 20, maraton 15, kale arkası 10 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Serhat Gülpınar, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Kocaelispor maçına çok iyi hazırlandık. Elimizden gelen mücadeleyi gösterip istediğimiz sonucu alacağız" dedi.

DHA