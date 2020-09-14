Göztepe'ye 5-1 kaybederek sezona kâbus gibi başlayan Denizli transferde gaza bastı... Hücum hattını güçlendirmek isteyen Yeşil-Siyahlılar, Galatasaray'da fazla şans bulamayan Jesse Sekidika'yı gözüne kestirmişti. Ancak genç oyuncuyla anlaşma sağlanamadı. Horozlar da rotayı Aslan'ın bir diğer kanat oyuncusu Jimmy Durmaz'a çevirdi. İsveçli oyuncu için Sarı-Kırmızılılar'la ilk görüşme gerçekleştirildi.