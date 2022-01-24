Spor Toto 1'inci Lig'de Manisa FK'dan sonra deplasmanda Ankaragücü'ne de 90+2'nci dakikada yediği golle 2-1 mağlup olarak 19 puanla düşme hattında kalan Altaş Denizlispor , isyan bayrağını açtı. Yeşil-siyahlılar, son dakikada Yusuf Abdioğlu'nun attığı golde bariz faul yapıldığını iddia ederek maçın hakemine veryansın etti. Taraftarlar sosyal medya üzerinden Denizlispor'un hakkının yendiğini savunurken, hakem Oğuzhan Çakır'e sert tepki gösterdi. Teknik direktör Fatih Tekke ise çok büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Ankaragücü karşısında önemli fırsatları değerlendiremediklerini belirten Tekke, "Son dakika golü ile mağlup olduk, çok üzgünüm. Maçta olumlu taraflarımız vardı fakat olumsuz taraflarımız da vardı. En büyük hatamız, rakibimizin en güçlü tarafı olan duran top pozisyonlarını kullandırmaktı. Korner sayısı ve serbest vuruş sayısı çok fazlaydı. Bunların bazıları hakemden kaynaklı. Bizim rakibimiz üzerinde en çok çalıştığımız duran top pozisyonlarıydı ve gol yedik. Asla pes etmeyeceğiz, önümüzde çok maç var. Kazanmaya ihtiyacımız var. Milli arayı iyi değerlendirip içeride oynayacağımız maça hazırlanacağız" dedi.

YÖNETİM TEPKİLİ

Denizlispor yönetimi de maç sonrası sert bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sahada verdiğimiz emeklerin hakemlerin yanlış kararlarıyla heba olmasına göz yummayacağız. Denizlispor camiası olarak alın terimize yapılan bu haksızlıklara karşı çıkmaya, haklarımızı savunmaya devam edeceğiz. Hakem hatalarının bedelini ödemek zorunda değiliz ve ödemeyeceğiz. TFF ve MHK kurulları maçlarda uğradığımız ve büyük bedeller ödediğimiz bu hataların son bulması için üzerlerine düşeni yapmakla yükümlüdürler. Bundan sonra sessiz kalmayacağız. Çünkü iyi niyet ve hoşgörümüzün sonuna geldik. Altaş Denizlispor Kulübü olarak hem sahada hem de haksızlıklara karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadeleri yer aldı. (DHA)