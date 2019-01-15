Spor Toto 1. Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Denizlispor, ilk sponsorunu buldu. Mali tabloyu düzeltmek için yoğun çaba sarf eden yönetim, Denizli Atatürk Stadı'nın isim hakkını Bahçeşehir Koleji'ne sattı. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Üyesi Ali Arslan ve Kolej Müdürü Canan Gültekin ile görüşen Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, önümüzdeki sezonun sonuna kadar sponsorluk konusunda anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Atatürk Stadı'nın bundan sonraki adının Denizli Atatürk Bahçeşehir Koleji Stadyumu olduğu belirtildi.

Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Denizli Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Üyesi Ali Arslan, "Denizlispor'un bu şehrin en önemli marka değeri olduğunu düşünüyoruz. Bu anlaşma ile kulübe maddi bir katkıda bulunmak istedik. Okulumuzun ismini taşıyan bu önemli stadyumda Denizlispor'un yeniden Süper Lig'e dönmesini diliyoruz" dedi. Denizli Bahçeşehir Koleji Müdürü Canan Gültekin de, "Denizlispor'un yakaladığı bu başarı bizleri heyecanlandırdı. Biz de maddi destek olarak bu başarının perçinlenmesini istedik" cümlelerine yer verdi.

Sponsorluk görüşmelerine büyük önem verdiklerini anlatan Ali Çetin ise, "Kulübümüze gelir getirecek her projeyi olumlu bir şekilde karşılayıp, kulübümüz menfaatlerini düşünerek karar veriyoruz. Bu anlaşmanın Denizli Bahçeşehir Koleji'ne ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. Anlaşma 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçerli olacak" ifadelerini kullandı.

Denizlispor'un sponsorluk anlaşmasından ne kadar gelir elde edeceği ise bildirilmedi. Öte yandan Denizlispor Cihan Özkaymak ile yollarını ayırdı. Son 5.5 yıldır yeşil-siyahlı formayı giyen deneyimli orta saha sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Denizli'ye veda etti.