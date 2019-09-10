Denizlispor gözünü üst sıralara dikti!

Geçen sezon 1. Lig’de 72 puanla şampiyon olarak 9 yıl sonra Süper Lig’e dönen Denizlispor, yeni sezona da kaldığı yerden başladı. 1. Lig’de oynadığı son 11 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Yeşil-Siyahlılar, bu serisini Süper Lig’de de sürdürüyor. Ligin ilk 3 haftasında Galatasaray ile Antalya’yı deviren Horozlar, Göztepe’yle de berabere kaldı ve henüz mağlubiyet yaşamadı.

Taraftarına güveniyor

Yenilmezlik serisini 14 karşılaşmaya çıkartan Denizli, bu hafta Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. 3 haftada 7 puan toplayan Yeşil-Siyahlı ekip, taraftarının desteği ile rakibini mağlup ederek, hem serisini sürdürmeyi hem de ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

‘Bizim için yeterli değil’

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz ilk 3 haftayı değerlendirdi. İldiz, “Kimse bizden bu sonuçları beklemiyordu. Ancak bu bizim için yeterli değil. Üstüne koyarak ilerlememiz gerekiyor. Ligin daha çok başındayız. Ama şu bir gerçek ki ligin sonuncusu da zirvedekini yenebilir. Burası Süper Lig, hiçbir şey sürpriz olmaz” dedi.